Полиция показала эвакуацию раненых жителей из Лимана

Национальная полиция опубликовала видео того, как в Лимане полицейские спасают раненых и передают продукты питания людям, оставшимся в городе.

Лиман находится в эпицентре боевых действий на севере Донецкой области.



Как рассказали в полиции, российские войска продолжают бомбить мирное население, целясь в жилые кварталы. «Правоохранители работают 24/7, чтобы спасти жизнь каждого гражданина», — подчеркивается в сообщении.



Также сказано, что только вчера правоохранители Донецкой области раздали жителям Лимана около трех тонн гуманитарной помощи. «Еда, питьевая вода, медикаменты — первоочередные и крайне необходимые вещи для жителей», — подчеркнули в полиции.