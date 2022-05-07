Россияне нанесли ракетные удары по Николаевской и Одесской областям

За прошлые сутки российские захватчики ударили ракетами по Николаевской и Одесской областям. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» Вооруженных Сил Украины.



«За минувшие сутки на Николаевщине совершено 5 ракетных ударов — одна ракета уничтожена заградительным зенитным огнем, а остальные ударили по ранее разрушенному железнодорожному мосту», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что на Херсонщине и в Николаевской области россияне применяли системы залпового огня «Смерч».



«Вечером по Одесскому району ударило две ракеты. Пострадавших нет», — сообщили в Оперативном командовании «Юг».



Утром 7 мая в Белгород-Днестровском районе Одесской области силами ПВО была сбита ракета оккупантов.

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