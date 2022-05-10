На Донетчине СБУ раскрыла двоих информаторов оккупантов, среди них — 13-летняя девочка

В Донецкой области СБУ разоблачила еще двоих информаторов российских захватчиков. Одной из них оказалась 13-летняя девочка, сообщает Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.



«В Новолуганском Донецкой области через Telegram-мессенджер представитель оккупационных войск установил контакт с несовершеннолетней украинкой. Он пообещал "гонорар" за информацию о позициях ВСУ на территории поселка и фото мест обстрелов. Но благодаря вмешательству правоохранителей преступное сотрудничество было прекращено», — говорится в сообщении.



СБУ напоминает, что в Украине уголовная ответственность наступает при достижении 16 лет, а в редких случаях — с 14 лет.



Вторым пособником оккупантов оказался житель Торецка. В условиях военного положения через Telegram злоумышленник распространял информацию о перемещении военной техники Вооруженных Сил Украины в городе.



«За распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч.2 ст. 114-2 Уголовного кодекса. За решеткой информатор может провести до восьми лет», — отметили в СБУ.