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Подбитую «Москву» отбуксировали и затопили с тяжелоранеными – отец погибшего срочника

22 мая 2022, 19:16

Подбитую «Москву» отбуксировали и затопили с тяжелоранеными – отец погибшего срочника

Россиянин Дмитрий Шкребец, чей сын погиб на крейсере «Москва» написал в социальной сети свою версию произошедшего в Черном море, когда тот был подбит. 

Отец погибшего срочника обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он хотел узнать правду о происшедшем, и сможет ли он когда-нибудь получить тело своего сына. По его словам, Дмитрия Шкребца, как и многих других солдат срочной службы, не предупреждали, что они будут участвовать в боевых действиях.

Также он считает, что поврежденный крейсер с тяжелоранеными затопили специально, чтобы скрыть обстоятельства катастрофы. Кроме того, спасательных работ в первые минуты после катастрофы на корабле не проводилось, офицеры спаслись первыми.

«Знаете, почему у них нет тяжело раненых? Они их утопили вместе с крейсером! В Севастополь корабль нельзя было буксировать, иначе для всех стало бы очевидно произошедшее, они в ночь с 13.04 на 14.04 оттащили его к югу Чёрного моря и там утопили. Это голая правда», – написал отец погибшего.

Он добавил, что вскоре докажет преступление, совершенное военным командованием РФ.

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Флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». В Минобороны РФ же заявили, что на борту корабля произошел взрыв боезапаса после пожара, а экипаж «полностью эвакуировали».

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