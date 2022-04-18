СМИ: На крейсере «Москва» погибли 37 человек, еще около сотни ранены

На крейсере «Москва», который затонул в Черном море, погибли 37 человек, еще около сотни получили ранения. Об этом сообщает «Медузы» со ссылкой на источник, близкий к командованию Черноморского флота.



По его словам, 15 апреля их тела доставили в оккупированный Севастополь. Есть и пропавшие без вести — их точное количество неизвестно. Всего на судне находились около 500 человек, уточнил собеседник издания.



Флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». В Минобороны РФ же заявили, что на борту корабля произошел взрыв боезапаса после пожара, а экипаж «полностью эвакуировали».