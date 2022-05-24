В Мариуполе под завалами одной из многоэтажек нашли 200 тел погибших — советник мэра города

При разборе завалов многоэтажного дома в районе пригородной АЗС-2 по проспекту Мира в Мариуполе в подвале обнаружили около 200 тел погибших с «высокой степенью разложения». Об этом сообщил советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



По его словам, из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших, МЧС РФ оставило место работ, а тела погибших остались лежать там. Из-за частично разобранных завалов зловоние стоит почти по всему кварталу.



Рассказали в легитимном Мариупольском горсовете и о процессе перезахоронения в городе.



Андрющенко отмечает, что работами по захоронению и эксгумации тел теперь занимается «государственная корпорация «Ритуал» из Донецка, что усложнило и фактически остановило процесс перезахоронения со дворов многоэтажек.



«Для "официального" бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в "морг", сказав, что тело погибшего только найдено или согласиться на запись видео, на котором заявитель скажет, что привезенный убит именно украинской армией. Из-за таких условий в импровизированном морге возле "Метро" на улице сложено в пакетах большое количество трупов», — подчеркнул советник мэра Мариуполя.



Ранее Петр Андрющенко сообщил, что Россия пытается вывезти металлопрокат и зерно из Мариуполя морем.