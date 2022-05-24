«Мародерство в Мариуполе»: Россияне пытаются вывезти металлопрокат и зерно через порт

Рулоны металла в Мариупольском порту. Фото: Петр Андрющенко / Telegram

Российские оккупанты пытаются вывезти металлопрокат и зерно из Мариуполя морем. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Мародерство. В Мариупольском порту зафиксировано перемещение двух транспортных судов и швартовка их к причалу. Предварительно к причалам №7 и №10, где хранится металлопрокат. Одно судно может перевозить груз до 30 тысяч тонн, другое — до 15», — отметил Андрющенко.



По его словам, оба судна находились в порту на время начала блокировки города, и в настоящее время фактически похищены оккупантами.



«Все это указывает, что оккупанты не оставляют попыток вывезти металлопрокат морем через порт. Однако, по полученной от специалистов порта информации, это невозможно из-за отсутствия необходимых кранов и затопленных судов на выходе из акватории порта. Также специалисты уточняют, что на сегодня вывоз зерна из порта тоже невозможен», — проинформировал Андрющенко.



Он добавил, что пока нельзя назвать успешными и попытки оккупантов восстановить железнодорожное полотно.