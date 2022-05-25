14 погибших и 15 раненых: российские войска обстреливают города и села на Донбассе

За сутки, 24 мая, российские войска на Донбассе обстреляли 39 населенных пунктов. Погибли 14 человек, еще 15 ранены. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил.



В пресс-центре отметили, что в Донецкой и Луганской областях разрушены и повреждены по меньшей мере 59 жилых домов и 12 других гражданских объектов, среди которых больница, железнодорожный вокзал, торговый центр, производственное помещение коксохимического завода, строительная база предприятия.



«Подразделения ГСЧС, входящие в состав группировки Объединенных сил, ликвидировали 14 пожаров, возникших в результате обстрелов российскими войсками Авдеевки, Бахмута, Соледара, Торецка, Нелеповки, Славянска, Святогорска, Лисичанска. Пиротехники обнаружили и обезвредили 67 взрывоопасных предметов в Краматорском, Бахмутском, Покровском, Волновахском, Северодонецком районах», — говорится в сообщении.





Кроме того, за минувшие сутки из районов ведения боевых действий на Донбассе спасатели эвакуировали около тысячи человек. Сегодня в 16:30 из Покровска ожидается отправление эвакуационного поезда во Львов через Днепр.