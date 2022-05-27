В гостиницу в Северодонецке ворвалась ДРГ оккупантов, — глава ВГА

В Северодонецке в гостиницу ворвалась диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника. Ее выбивали украинские военные. Об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.



По его словам, 26 мая россиянам не удалось прорваться в Северодонецк. Бои идут ожесточенные.



«У нас есть горячая точка — это гостиница "Мир", в которую зашла российская ДРГ. В течение дня (26 мая — ред.) ее пытались оттуда выбить. Там довольно ожесточенная ситуация, но мы выстояли», — рассказал Стрюк.



По его словам, россияне пытались заходить и с другой стороны города. При этом обстрелы из артиллерии не прекращаются.



Обновлено. Российские диверсанты все же захватили гостиницу «Мир», сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Отметим, что гостиница «Мир» расположена на северо-востоке города, по ул. Лисичанской, на расстоянии в 1,2 км от центра: