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Российские диверсанты захватили гостиницу в Северодонецке

27 мая 2022, 11:01

Российские диверсанты захватили гостиницу в Северодонецке

Российские диверсанты захватили гостиницу на окраине Северодонецка. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Вчера вражеская ДРГ проникла в гостиницу "Мир", расположенную в отдаленном районе города. Бои продолжаются», — отметил Гайдай.

По его словам, украинские военные ликвидировали двоих российских ротных командиров.

«Сейчас мы пока не контролируем территорию отеля», — сообщил глава области.

Он добавил, что военные работают над тем, чтобы выбить оккупантов. Также, по словам Гайдая, российские войска продолжают наступать на город по разным направлениям.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке в гостиницу ворвалась диверсионно-разведывательная группа противника.

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