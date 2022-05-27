Российские диверсанты захватили гостиницу в Северодонецке

Российские диверсанты захватили гостиницу на окраине Северодонецка. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Вчера вражеская ДРГ проникла в гостиницу "Мир", расположенную в отдаленном районе города. Бои продолжаются», — отметил Гайдай.



По его словам, украинские военные ликвидировали двоих российских ротных командиров.



«Сейчас мы пока не контролируем территорию отеля», — сообщил глава области.



Он добавил, что военные работают над тем, чтобы выбить оккупантов. Также, по словам Гайдая, российские войска продолжают наступать на город по разным направлениям.



Ранее сообщалось, что в Северодонецке в гостиницу ворвалась диверсионно-разведывательная группа противника.