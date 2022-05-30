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Из Славянска сегодня эвакуировали около 100 человек

30 мая 2022, 14:05

Из Славянска сегодня эвакуировали около 100 человек

Сегодня из Славянска эвакуационным автобусным рейсом в Ровенскую область выехали около 100 жителей, среди которых 15 детей. Об этом сообщила Славянская городская военно-гражданская администрация.

Отмечается, что завтра, 31 мая, из Славянска отправится бесплатный эвакуационный автобус в Днепр, а в среду, 1 июня, запланирован выезд в Ровенскую область с расселением.

Утром 29 мая населенные пункты на севере Донецкой области остались без электроснабжения из-за повреждений в ходе боевых действий магистральной линии. К вечеру коммуникации начали восстанавливать.

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