В Кремле прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина возможна только для финализации «некоего документа». Работа над документом давно остановлена. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает российский «ТАСС».



«Априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал, но она должна быть подготовлена. Есть смысл встречаться Путину и Зеленскому только для того, чтобы финализировать некий документ. А работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась», — утверждает представитель Кремля.



Также Песков ответил, связан ли предстоящий 8 июня визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию с подготовкой возможной встречи в Стамбуле делегаций Москвы, Киева и ООН. Он заявил, что «контекст у всего этого один» и «косвенно все события связаны».



«Но по такой встрече (делегаций России, Украины и ООН — ред.) пока четкого понимания нет», — уверяет пресс-секретарь президента РФ.



Нет, по его словам, и точных дат визита Путина в Турцию.