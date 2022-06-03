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«Кто-то захотел сделать террориста»: В России силовики пришли к отцу погибшего на крейсере «Москва» срочника

03 июня 2022, 12:55

«Кто-то захотел сделать террориста»: В России силовики пришли к отцу погибшего на крейсере «Москва» срочника

К россиянину Дмитрию Шкребцу, чей сын погиб на крейсере «Москва», пришли «люди из серьезного ведомства» и забрали его ноутбук «на экспертизу». Об этом россиянин написал в соцсети.

Как утверждает Шкребец, силовики рассказали ему, что «от его имени по электронной почте (иностранной) были разосланы сообщения неким организациям с угрозами взрыва». Его ноутбук при понятых забрали.

«Кто-то захотел сделать из меня террориста "отмороженного"... Аккуратно под 207 ст. УК РФ подвести», — сообщил мужчина.

Он добавил, что предлог — абсурден.

«Теперь, помимо ожидания вестей от военной прокуратуры при ЧФ об изменении статуса сына (хватит ему уже "пропадать"), буду ждать результат экспертизы своего ноутбука», — сообщил Шкребец.

Флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». В Минобороны РФ же заявили, что на борту корабля произошел взрыв боезапаса после пожара, а экипаж «полностью эвакуировали».

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