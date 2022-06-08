В Украине завершилась посевная кампания. В Кабмине рассказали о сложностях

В этом году в Украине засеяно 75% прошлогодних площадей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, ссылаясь на данные министерства аграрной политики и продовольствия.



Глава правительства рассказал о ключевых вызовах, стоящих сейчас перед украинскими аграриями. Один из ключевых вызовов связан с путями вывоза урожая, в связи с этим, по его словам, Мининфраструктуры разрабатывает мероприятия по увеличению пропускной способности на западной границе Украины.



Он напомнил, что из-за заблокированных РФ украинских портов в Украине остается 23,5 млн. тонн зерновых и масличных культур.



Второй вызов касается сохранения нового урожая. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ с учетом международного опыта. Реализация этой инициативы позволит Украине увеличить объемы хранения на 10-15 млн тонн.



Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что еще один вызов связан с обеспечением горючим аграриев. Помимо профильных министерств задача обеспечения дизельным топливом фермеров на сезон уборки урожая возложена и на областные военно-гражданские администрации.

7 июня в государственной пограничной службе Украины заявили, что вне очереди пропускают бензовозы, которые едут в Украину с топливом и за топливом в страны Европейского Союза, «зеленые коридоры» для них согласованы с сопредельными странами.