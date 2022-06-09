ЕС выделяет дополнительные 205 млн евро гуманитарной помощи Украине

Евросоюз предоставляет Украине гуманитарную помощь в размере еще 205 млн евро. Об этом рассказал европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич, передает «Интерфакс-Украина».



Ленарчич посещает Украину в связи с резким ростом гуманитарных нужд. Цель его визита – встретиться с гуманитарными организациями и украинскими чиновниками для того, чтобы помочь в координации ответа ЕС на эти нужды непосредственно на месте.



В представительстве ЕС проинформировали, что общее финансирование гуманитарной помощи и сумма нефинансовой поддержки, которую ЕС предоставил Украине в ответ на незаконное вторжение России, превысили 700 млн евро. 13 млн евро из этой суммы направлены на проекты в соседней Молдове.