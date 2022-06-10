Из Лисичанска удалось эвакуировать еще 16 жителей, в том числе троих детей

Из оккупированного российскими войсками Лисичанска в Луганской области в четверг, 9 июня, удалось эвакуировать 16 жителей, в том числе троих детей. Об этом сообщил глава военной администрации Сергей Гайдай.



Он уточнил, что полицейские в течение дня подвозили желающих в определенное место эвакуации, откуда специальным транспортом они были доставлены в Донецкую область.



По его словам, уже больше месяца любые попытки эвакуироваться являются риском для жизни, однако оставаться в городах и селах Луганщины еще опаснее.