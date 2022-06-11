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Российские войска ударили по Врубовке огнеметной системой и вошли в Орехово

11 июня 2022, 08:20

Российские войска ударили по Врубовке огнеметной системой и вошли в Орехово

Последствия обстрела Луганской области. Фото: ОВА Последствия обстрела Луганской области. Фото: ОВА

В Луганской области россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, уничтожают инфраструктуру. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, информация о количестве жертв во Врубовке в Попаснянской громаде уточняется.

«Ночью враг применил огнеметную реактивную систему, выгорело много домов. В больницы Днепра и Львова госпитализированы пять раненых за последние дни жителей Лисичанска», — сообщил глава ОВА.

Российская армия, отметил Гайдай, не оставила уцелевших промышленных объектов в Рубежном и Попасной. То же самое сейчас делает в Лисичанске и Северодонецке, уничтожая заводы. Противник разрушает в том числе завод «Азот».

«Вчера во время очередного обстрела повреждено железнодорожное депо объединения. До этого — несколько промышленных цехов. Также зафиксированы попадания в здания кирпичного и исследовательского заводов. В Лисичанске вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода. Кроме того, в этом городе обстрелами повреждены школа и кулинарный лицей», — перечислил Гайдай.

Он добавил, что в течение 10 июня противник открывал огонь из разного типа вооружения по Северодонецку, Лисичанску, Устиновке, Тошковке, Золотому, Нырково, Горскому, Врубовке, Камышевахе.

Глава области подчеркнул, что разрушений жилищного фонда очень много.

«Продолжается наступление россиян в направлении Новотошковское — Орехово, враг закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в Северодонецке», — резюмировал Гайдай.

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