Российская армия обстреляла в Донецкой области 13 населенных пунктов

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: полиции

За сутки россияне нанесли по Донетчине 16 ударов. Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Донецкой области.



По информации полиции, российские войска ударили по 13 населенным пунктам: по Авдеевке, Зализному, Николаевке, Новониколаевке, Высокоивановке, Черкасскому, Первомайскому, Сухой Балке, Птичьему, Карповке, Горняку, Нетайлово, Новобахмутовке. Противник обстреливал мирное население из танков, стрелкового оружия, тяжелой артиллерии, минометов, ракет, реактивных систем залпового огня «Ураган», «Град», «Торнадо».



Разрушены 30 гражданских объектов: 14 жилых домов, линии электропередач, трансформаторные подстанции, гаражи. Под обстрел попал и лесной массив.



Полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

По данным Донецкой областной военной администрации, 10 июня в результате обстрела погибли двое мирных жителей, семь человек ранены.