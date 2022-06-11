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24 погибших ребенка обнаружены в Мариуполе

11 июня 2022, 12:58

24 погибших ребенка обнаружены в Мариуполе

Информация о гибели еще 24 детей в результате неизбирательных обстрелов Мариуполя военными РФ появилась в ходе фиксации уголовных правонарушений. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Отмечается, что по состоянию на 11 июня официально подтверждена гибель 287 детей в Украине в результате вооруженной агрессии РФ.

«Более 779 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 287 детей погибли и более 492 ранены. Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», сказано в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 217, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

1971 учебное заведение повреждено из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ. В том числе 194 разрушены полностью.

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