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ВСУ отодвинули армию РФ от Золотого, в Лисичанске и Северодонецке — шестеро погибших

17 июня 2022, 08:28

ВСУ отодвинули армию РФ от Золотого, в Лисичанске и Северодонецке — шестеро погибших

Последствия обстрелов Луганщины. Фото: ОВА Последствия обстрелов Луганщины. Фото: ОВА

В Луганской области ВСУ отодвинули российскую армию от Золотого, в Лисичанске и Северодонецке — шестеро погибших. Число обстрелов со стороны оккупантов растет ежедневно. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Уменьшается количество уцелевших домов, объектов инфраструктуры, площадь свободной от захватчиков территории, однако враг только усиливает огневое влияние, убивая мирных людей. Ракетный авиаудар по дому культуры, где скрывались жители Лисичанска, уже унес три жизни. Семь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Еще одной авиаатакой уничтожено здание профилактория, где, вероятно, также находились люди», — сообщил Гайдай.

По его словам, от обстрелов на улице погиб местный житель. Также стало известно о двух погибших в старых районах Северодонецка — это мать с сыном.

Кроме того, отметил глава области, в Лисичанске разрушены здание школы и два дома, в Горском — 18 домов, во Врубовке — семь. Много повреждений в поселке Синецкий под Северодонецком.

«Россияне продолжают уничтожать инфраструктуру региона. Зафиксирован обстрел сооружений Северодонецкого завода химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание I проходной "Азота". В целом, на территории химического гиганта почти не осталось уцелевших административных корпусов», — проинформировал Гайдай.

По словам главы области, за прошедшие сутки россияне применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкино, Боровского, Николаевки и Новоивановки, нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке. Продолжаются боевые действия в Северодонецке.

«Украинскими военными отражен вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое — враг отошел», — подчеркнул Гайдай.

Российская армия 16 июня нанесла авиаудар по Лисичанску. Под завалами нашли тела четверых погибших.

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