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После авиаударов по Лисичанску под завалами нашли четырех погибших

16 июня 2022, 19:43

После авиаударов по Лисичанску под завалами нашли четырех погибших

Сегодня днем российские захватчики нанесли два авиаудара по Лисичанску. Под завалами спасатели нашли тела четырех погибших. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Вражеская бомба попала в одно из зданий, где скрывались люди. Прибывшие на место происшествия спасатели при разборе завалов извлекли четырех погибших граждан», — написал Гайдай в своем телеграм-канале.

Также россияне обстреляли профилакторий, в результате чего он разрушен.

«Под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работает личный состав пожарно-спасательного подразделения ГСЧС области», — добавил глава области.

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