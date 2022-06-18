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Российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу

18 июня 2022, 08:33

Российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу

Российские войска рано утром нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«6 российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал, и 2 ракеты — по ТЭЦ», — рассказал Лунин.

Люди не пострадали. На месте происшествия работают спасатели.

Глава ОВА отметил, что российские войска бьют по этим объектам не в первый раз. НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавщины.

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