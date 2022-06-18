Ракетный удар по Кривому Рогу: Пострадали два человека, разрушены жилые дома

Сегодня в Кривом Роге в результате российского ракетного удара разрушены два жилых дома, пострадали два человека. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.



«Ракета агрессора попала на территорию одного из объектов социальной инфраструктуры города. Там масштабный пожар. Спасатели продолжают его тушить», — говорится в сообщении.



Также разрушены два частных дома и гараж.



«Предварительно пострадали два человека», — добавили в управлении ГСЧС области.

Ранее сообщалось, что в субботу, 18 июня, российские войска ударили ракетами по Кривому Рогу. Прилеты ракет зафиксированы в Ингулецком районе.