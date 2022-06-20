Более 1,5 тысячи украинцев находятся в российском плену – Верещук

Более 1,5 тысяч гражданских украинцев находятся в российских тюрьмах. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



«У нас на сегодня больше 1,5 тысяч гражданских в российских тюрьмах. Они сидят в Ростове, в Курске, они сидят в СИЗО как военнопленные, хотя не могут быть пленными, так как не являются интернированными, у них нет статуса по международному гуманитарному праву - их должны отпустить», – сказала Верещук на брифинге.



По ее словам, пока она курировала данный вопрос, удалось вернуть 103 человека из числа гражданских, что стало возможным в результате 14 проведенных обменов за последние три месяца.



Верещук заявляет, что в свое время Международный Комитет Красного Креста обращался к России с требованием предоставить перечень гражданских людей, которые находятся в плену в РФ, и в ответ был предоставлен список из 120 человек, которых Россия признала пленными.



Ранее Верещук сообщила, что Россия принудительно депортировала на свою территорию 1 миллион 200 тысяч украинских граждан.