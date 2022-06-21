Верховная Рада вернула пошлины и НДС на импортные товары и растаможку авто. Об этом сообщил народный депутат, замглавы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.



Законопроект №7418 принят сразу в двух чтениях, за него отдали голоса 234 нардепа.



Документом предусмотрено восстановление налогообложения для транспортных средств, ввозимых гражданами — с 1 июля.

Отметим, что ранее профильный комитет рекомендовал Раде поддержать правительственный законопроект №7418 за основу и в целом. Были зарегистрированы и три альтернативных проекта закона. В документе №7418 содержатся поправки в Налоговый кодекс и другие законы о возврате всех таможенных пошлин и НДС на импортные товары, включая авто.



Также возобновляется налогообложение, отмененное законом №2142, для товаров, которые ввозятся плательщиками единого налога первой-третьей группы.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, которые касаются льготного растаможивания автомобилей с европейской регистрацией.