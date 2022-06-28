Украина вернула тела 46 погибших военных. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



В ведомстве сообщили, что в Запорожской области прошла очередная операция по возвращению тел погибших украинских военнослужащих. Украина вернула тела 46 военных, из них 21 погибший — из числа защитников «Азовстали».



Отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Главного управления разведки Минобороны, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

21 июня Украина вернула 35 тел погибших военных.