Украина вернула тела еще 35 военных

В Запорожской области прошла очередная операция по передаче тел погибших военнослужащих. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупим.



Удалось вернуть 35 тел украинских военныъ. Отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.



В министерстве отметили, что процесс возвращения тел погибших украинских военных проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

18 июня, напомним, состоялся обмен пленными между Украиной и РФ, в результате еще пятеро украинцев вернулись домой.