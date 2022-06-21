Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Украина вернула тела еще 35 военных

21 июня 2022, 15:32

Украина вернула тела еще 35 военных

В Запорожской области прошла очередная операция по передаче тел погибших военнослужащих. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупим.

Удалось вернуть 35 тел украинских военныъ. Отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

В министерстве отметили, что процесс возвращения тел погибших украинских военных проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

18 июня, напомним, состоялся обмен пленными между Украиной и РФ, в результате еще пятеро украинцев вернулись домой. 

Еще по теме

Прочее
Война Военные

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:15
Оккупированная Макеевка попала под обстрел, горит коксохим
15:35
В захваченном Светлодарске «ДНР» назначила своего «мэра»
14:21
Кремль отправляет на оккупированные территории Украины студентов — правозащитники
13:52
Под завалами в оккупированном Хрустальном нашли тела двоих детей и взрослого
13:50
«ДНР»: За сегодня пять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов
11:52
Российские чиновники получат двойную зарплату за «командировки» на Донбасс
10:56
Курорт «ДНР»: Цены на жилье в Седово и на дорогу из Донецка
09:00
«ДНР» и «ЛНР» сообщили о погибшем и пострадавших от обстрелов мирных жителях
23:35
Россия заявляет о захвате Тошковки, а в Донецке сгорел склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►
18:17
Взрывы в Херсоне, Бердянске и Мелитополе, день России в Мариуполе и супермаркеты «Мера». Дайджест событий в оккупации ►
16:59
«ДНР»: Три мирных жителя, включая ребенка, ранены из-за обстрела Донецка
15:23
Пушилин подтвердил, что командиров «Азова» вывезли в Россию
14:49
В Донецке горит склад боеприпасов
14:10
В «ДНР» разрешили местным «администрациям» переименовывать географические объекты
10:13
«ДНР»: За сутки в ходе обстрелов погибли три человека, еще шесть получили ранения
все новости
16:15
Оккупированная Макеевка попала под обстрел, горит коксохим
15:36
Войска РФ обстреливают Харьков
15:35
В захваченном Светлодарске «ДНР» назначила своего «мэра»
15:32
Украина вернула тела еще 35 военных
15:12
НБУ: Потери Украины из-за российской агрессии составляют 50% ВВП 2021 года
15:05
Германия отправит в Украину современные системы ПВО и другое вооружение
14:39
В Одессе при ракетном ударе погиб охранник продуктового склада
14:21
Кремль отправляет на оккупированные территории Украины студентов — правозащитники
14:21
Ближайшая неделя станет решающей в боях за Северодонецк — ISW
13:52
Под завалами в оккупированном Хрустальном нашли тела двоих детей и взрослого
13:50
«ДНР»: За сегодня пять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов
13:17
За сутки в Донецкой области восстановлена электроэнергия в семи населенных пунктах
12:40
Войска РФ построили переправу через реку Оскол на Харьковщине
12:19
Рада вернула пошлины и НДС на импортные товары и растаможку авто
12:09
Оккупанты приторговывают краденными запчастями к своей технике — ГУР
все новости
ВИДЕО
Оккупированная Макеевка попала под обстрел, горит коксохим
21 июня, 16:15
Россия заявляет о захвате Тошковки, а в Донецке сгорел склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►
20 июня, 23:35
Взрывы в Херсоне, Бердянске и Мелитополе, день России в Мариуполе и супермаркеты «Мера». Дайджест событий в оккупации ►
20 июня, 18:17

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция