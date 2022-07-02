Лукашенко обвинил Украину в обстрелах и пригрозил ударами по столицам противников Беларуси

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина запускала ракеты по территории Беларуси и приказал «взять под прицел центры принятия решений» в столицах противников. Об этом он сказал на торжественном собрании по случаю Дня независимости, передает «БЕЛТА».



«Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены вооруженными силами Украины», — сказал Лукашенко.



Он также заявил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений в столицах противников Беларуси.



«Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями. Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный просто, в одну секунду!» — заявил Лукашенко.



По его словам, у Беларуси «есть чем ответить».



«И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России (речь шла о ядерном оружии — БЕЛТА). Я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил: "Полонезы", ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно!» — подчеркнул Лукашенко.