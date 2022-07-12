Сегодня в Москве собирались открыть «посольство ДНР», церемонию отменили

Сегодня в Москве должно было состояться торжественное открытие «посольства ДНР», но церемонию отменили без объяснения причин, пишет «Novaya Gazeta. Europe».



«На церемонию, назначенную на 12 июля, были приглашены представители России, Сирии, Абхазии и Южной Осетии, "а также ряда других аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций". А еще, как объявляло "МИД ДНР", "деятели науки, образования, культуры, спорта, представители бизнес-сферы, общественных организаций, средств массовой информации России и зарубежных стран"», — пишет издание.



Но с утра церемонию отменили, не объяснив, почему и на когда переносится открытие «посольства».



Как отмечается, единственный след о «посольстве» удалось найти только в виде простой таблички на офисном пятиэтажном здании в Грохольском переулке в самом центре Москвы, недалеко от посольства Португалии.