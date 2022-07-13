Оккупанты ударили по Запорожью, ранены 7 человек

Сегодня российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. По предварительной информации, ранены 7 человек. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.



Он отметил, что есть попадание в одно из предприятий города.



«Предварительно 7 человек получили ранения. Руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие, что, наверное, спасло им жизнь», — написал Тимошенко в своем телеграм-канале.



Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух уточнил, что две крылатые ракеты оккупантов попали в цех одного из предприятий, расположенных в Днепровском районе Запорожья. Там возник пожар.



«Пока известно о пострадавших. На месте происшествия работают все соответствующие службы, спасатели разбирают завалы. Разрушения велики. Не исключена возможность того, что под ними могут находиться люди», — добавил Старух.

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