Оккупанты пытаются прорваться в Северск и атакуют Верхнекаменское — Гайдай

По населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей российские силы нанесли 12 ракетных и авиационных ударов. Ведут штурм, пытаясь занять Северск. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, используются системы залпового огня. Через небольшие населенные пункты россияне пытаются прорваться в Северск и открыть путь в Бахмут, потому и уничтожают все, что видят перед собой», — отметил Гайдай.



Глава ОВА подчеркнул, что сейчас оккупанты ведут наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются.



Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские военные продолжают обстрелы региона, по двум населенным пунктам нанесены ракетные и авиационные удары.



Также сообщалось, что два населенных пункта Луганской области остаются подконтрольными украинскому правительству.