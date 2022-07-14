Армия РФ обстреляла Константиновку, «прилеты» — в разных районах

Российская армия сегодня обстреляла Константиновку. По словам местных жителей, «прилеты» — в разных районах.
«С 06:00 в город начали залетать российские снаряды. Взрывы видно было в нескольких районах», — отмечают в Telegram-канале «Типичная Константиновка».
Черный дым с места взрыва было видно в районе железнодорожного вокзала.
Также «прилет» был в частном секторе.
«Опять частный сектор. Опять людям во двор», — пишут в паблике.
Отмечается, что повреждены дома, заборы, огороды.
Остатки ракеты люди нашли в километре от эпицентра взрыва.