Армия РФ обстреляла Константиновку, «прилеты» — в разных районах

Российская армия сегодня обстреляла Константиновку. По словам местных жителей, «прилеты» — в разных районах.



«С 06:00 в город начали залетать российские снаряды. Взрывы видно было в нескольких районах», — отмечают в Telegram-канале «Типичная Константиновка».

Черный дым с места взрыва было видно в районе железнодорожного вокзала.







Также «прилет» был в частном секторе.





«Опять частный сектор. Опять людям во двор», — пишут в паблике.







Отмечается, что повреждены дома, заборы, огороды.



Остатки ракеты люди нашли в километре от эпицентра взрыва.



