Российские войска ударили по Николаевке, в Краматорском районе частично пропал свет

Россияне атаковали Николаевку. Фото: телеграм-канал

В воскресенье, 19 января, прогремели мощные взрывы в Краматорском районе Донецкой области. Предварительно, российские войска атаковали Николаевку. Об этом передает корреспондент «Новости Донбасса».



Как отмечается, взрывы раздавались примерно в 11:01, над городом виден черный дым.



В Краматорском городском совете сообщили, что в результате аварийного отключения город Краматорск сейчас частично без электроснабжения. Также из-за этого возможно отключение водоснабжения в разных частях города.



Кроме того, частично отсутствует свет в Дружковке и Славянске.



Ранее мы писали, что оккупационные войска в субботу, 18 января, дважды обстреляли Покровскую громаду Донецкой области с помощью артиллерии и дрона. В результате ударов есть повреждения.