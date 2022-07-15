Канада ввела новые санкции в отношении промышленности РФ

Канада ввела новые санкции в отношении России. Ограничения введены для нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ. Об этом сообщает правительство Канады.



Подчеркивается, что действия Российской Федерации привели к серьезному международному кризису.



«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в правила о специальных экономических мерах против РФ, чтобы запретить предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится в сообщении.



В санкционный список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов:

Теперь любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается предоставлять России или любому лицу в России услуги, связанные с производством металлических изделий, компьютерной, электронной и оптической продукции, электрооборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов, транспортного оборудования, наземного транспорта и трубопроводов.



