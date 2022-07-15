Северск остается под полным контролем ВСУ, заявили власти

Город Северск в Донецкой области находится под полным контролем Вооруженных сил Украины. Об этом «Новостям Донбасса» заявил глава местной военной администрации Алексей Воробьев.



«Сегодня и вчера возили туда хлеб. Северск под полным контролем Вооруженных сил Украины! Меньше слушайте (оккупантов — Ред.)», — сказал глава военной администрации.



По словам Воробьева, ситуация в городе напряженная — идут постоянные обстрелы. Несмотря на это, до сих пор остается около 1000 человек.



«Жителей Северской общины, я призываю эвакуироваться», — добавил глава администрации.

Ранее группировка «ЛНР» распространяла информацию о якобы уходе украинских военных из города.