Авіаудари, артобстріли, штурми: У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на Донбасі

16 липня 2022, 18:59

Авіаудари, артобстріли, штурми: У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на Донбасі

Росіяни атакують по всій лінії зіткнення на Донбасі, використовуючи при цьому все озброєння. Українські військові змусили окупантів відійти у районі Вуглегірська. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів райони населених пунктів Харків, Протопопівка, Прудянка, Дементіївка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне, Коробочкіно, Долина, Іванівка, Барвінкове, Богородичне, Велика Комишуваха, Новомиколаївка та Костянтинівка. Нанесли авіаудари поблизу Мосьпанового та Богородичного.

На Слов'янському та Бахмутському напрямах противник зосереджує основні зусилля на встановленні контролю над містами Сіверськ та Бахмут. Зафіксовано обстріл цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам'янське, Олександрівка, Никифорівка, Донецьке, Спірне, Травневе, Покровське, Соледар, Нью-Йорк, Кодема та інші. Окупанти завдали авіаударів неподалік Нью-Йорка, Берестового та Соледара.

«Наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне становище в районах населених пунктів Івано-Даріївка, Григорівка, Новолуганське, Семигір'я та встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Успіху не має — українські воїни змусили противника відійти», — зазначили у Генштабі.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямах окупанти обстрілювали позиції наших військ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новомихайлівка, Володимирівка, Кам'янське, Вугледар, Невельське, Времівка, Білогір'я, Гуляйполе, Залізничне, Ольгівське, Малі Щербаки, Тоненьке, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та інших. Авіаудар зафіксовано поблизу Авдіївки.

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