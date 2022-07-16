Росіяни двічі вдарили «Іскандерами» по Покровську, у поліції розповіли про наслідки

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару окупантів по приватному сектору Покровська пошкоджено щонайменше 27 будинків. Про це повідомили у поліції Донецької області.



«Росіяни двічі вдарили по мирних жителях балістичною ракетою "Іскандер-М". Пошкоджено щонайменше 27 житлових будинків», — йдеться у повідомленні.



На місці працюють поліцейські, парамедики, вибухотехніки, працівники ДСНС та медики.



«Точна кількість жертв встановлюється», — додали в поліції.



За фактом обстрілів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.438 КК (Порушення законів та звичаїв війни).