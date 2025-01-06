Російський блогер 13-й потрапив під український обстріл

Блогер із РФ 13-й потрапив під український обстріл.

Автор російського військового телеграм-каналу «Тринадцатый» Єгор Гузенко, який перебував у СІЗО і підписав контракт із Міноборони Росії, схоже, потрапив під обстріл ЗСУ. Відео із ним опублікував «Скадовський Захисник».



Російські ЗМІ раніше писали, що він уже міг вирушити воювати проти України. Про це повідомляло пропагандистське видання Baza.



Єгор Гузенко був затриманий поліцією 5 жовтня в його рідному місті Новопавловську в Ставропольському краї. Його звинуватили в опорі поліції й застосуванні насильства до поліціянта.



Тоді суд відправив його до СІЗО на два місяці. «Радіо Свобода» зазначала, що Гузенко з 2015 року брав участь у війні на Донбасі на боці підтримуваного Москвою угруповання «ДНР».

Нагадаємо, у Курській області було поранено російського воєнкора-пропагандиста Євгена Піддубного.



