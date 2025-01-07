Втрати російських окупантів перевищили 800 000 солдатів

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1970 осіб, досягнувши загальної позначки в 800 010 військових. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
Також українські воїни знешкодили 10 танків, 25 бойових броньованих машин та 45 артилерійських систем супротивника.
Крім того, ЗСУ збили 83 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 170 автомобілів росіян, два РСЗВ та 4 засоби ППО.
Раніше повідомлялося, що ВМС України знищили дві ЗРГК «Панцир-С1» та одну «Осу».
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