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Головне за день: Росіяни знову вбили українських полонених. ЗСУ просунулися в Курській області

06 січня 2025, 23:00

Головне за день: Росіяни знову вбили українських полонених. ЗСУ просунулися в Курській області

Політика

 Український президент Володимир Зеленський заявив , що перші переговори про закінчення війни будуть із новообраним президентом Дональдом Трампом. Тільки після цього можуть розпочатись переговори з Росією.

Суспільство

 Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив , що РФ має попередню домовленість про систематичність обмінів полоненими на 2025 рік. За його словами, повернення тяжко поранених буде у пріоритеті.

Бойові дії

 У Міноборони РФ заявляють, що російські військові взяли під контроль місто Курахове у південно-західній частині Донецької області. Водночас у ЗСУ заявили, що у Кураховому тривають заходи щодо знищення штурмових груп російських військ.

Російський безпілотник атакував маршрутку в Херсоні, одна людина загинула, ще семеро - поранені. Одна людина загинула, ще троє поранено у Сіверському та Рівному на Донеччині. Також Росія тричі день за день атакувала Золочівську громаду на Харківщині: постраждала жінка, пошкоджено інфраструктуру та будинки.

Російські військові розстріляли 3 українські військовополонені біля Нескучного, що біля Великої Новосілки Донецької області, повідомляє OSINT-проект DeepState.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення розмови окупантів, де російський командир наказав убити українського військовополоненого. Наголошується, що голос належить командиру підрозділу зі складу 60 окремої мотострілецької бригади 5 армії ЗС РФ. Місце події не вказується.

Експерти МАГАТЕ вкотре чули вибухи поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС, які збіглися з повідомленнями про атаку безпілотника на навчально-тренувальний центр ЗАЕС.

За неділю 5 січня 2025 року ЗСУ вдалося просунутися приблизно на 2,7 км углиб російської території в Курській області. Таких висновків дійшов OSINT-аналітик з ніком Def Mon. Однак невідомо, чи вдалося ЗСУ закріпитися на цих позиціях.

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