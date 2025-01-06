Головне за день: Росіяни знову вбили українських полонених. ЗСУ просунулися в Курській області

Політика



Український президент Володимир Зеленський заявив , що перші переговори про закінчення війни будуть із новообраним президентом Дональдом Трампом. Тільки після цього можуть розпочатись переговори з Росією.



Суспільство



Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив , що РФ має попередню домовленість про систематичність обмінів полоненими на 2025 рік. За його словами, повернення тяжко поранених буде у пріоритеті.



Бойові дії



У Міноборони РФ заявляють, що російські військові взяли під контроль місто Курахове у південно-західній частині Донецької області. Водночас у ЗСУ заявили, що у Кураховому тривають заходи щодо знищення штурмових груп російських військ.



Російський безпілотник атакував маршрутку в Херсоні, одна людина загинула, ще семеро - поранені. Одна людина загинула, ще троє поранено у Сіверському та Рівному на Донеччині. Також Росія тричі день за день атакувала Золочівську громаду на Харківщині: постраждала жінка, пошкоджено інфраструктуру та будинки.



Російські військові розстріляли 3 українські військовополонені біля Нескучного, що біля Великої Новосілки Донецької області, повідомляє OSINT-проект DeepState.



Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення розмови окупантів, де російський командир наказав убити українського військовополоненого. Наголошується, що голос належить командиру підрозділу зі складу 60 окремої мотострілецької бригади 5 армії ЗС РФ. Місце події не вказується.



Експерти МАГАТЕ вкотре чули вибухи поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС, які збіглися з повідомленнями про атаку безпілотника на навчально-тренувальний центр ЗАЕС.



За неділю 5 січня 2025 року ЗСУ вдалося просунутися приблизно на 2,7 км углиб російської території в Курській області. Таких висновків дійшов OSINT-аналітик з ніком Def Mon. Однак невідомо, чи вдалося ЗСУ закріпитися на цих позиціях.