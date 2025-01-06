ВМС України знищили два ЗРГК «Панцир-С1» і одну «Осу»

ВМС України знищили 2 «Панцир-С1» та 1 «Осу». Фото: кадр із відео

Силами й засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було знищено (пошкоджено) три системи російської протиповітряної оборони. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України.



«Зокрема, 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" та зенітно-ракетний комплекс "Оса"», — йдеться у повідомленні.



ВМС підтвердили знищення двох «Панцирів» у Херсонській області, перетворивши російську техніку на металолом.

Нагадаємо, ЗСУ також атакували ракетами Storm Shadow військові склади в Каменськ-Шахтинському, де можливе влучання у ЗРК.