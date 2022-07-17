Екс-начальника управління СБУ в Криму затримано за зраду — ГБР

Екс-начальник управління Служби безпеки України в Криму Олег Кулініч затриманий за передачу російським спецслужбам розвідувальної інформації проти України. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.



«До березня 2022 року цей співробітник очолював одне з регіональних управлінь Служби. У рамках розслідування кримінального провадження встановлено факти співробітництва чинного співробітника Служби з представниками спецслужб Російської Федерації. Ця інформація підтвердилася і проведеними експертними ДБР. Співробітник СБУ також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу їм інформації, яка становить державну таємницю», — йдеться у повідомленні .



ГБР не вказало прізвище затриманого , але деталі справи та оприлюднене фото підтверджують, що йдеться про Кулінича .



ГБР також зазначає, що задокументувала безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалася розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповання завдавали шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці держави.



Зазначається, що було зібрано достатньо доказів для повідомлення співробітника СБУ про підозру у скоєнні низки злочинів. Зокрема, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (допомога у передачі або зборі з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).



Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.