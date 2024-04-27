Головне за день: Активне просування армії РФ на фронті. Нові категорії замість «обмежено придатний»

Суспільство



Бойовики оперативно-бойового тактичного формування «ДНР» «Каскад» поскаржилися російському президенту Володимиру Путіну на те, що їх підрозділ не вважається офіційним на території Росії. Через це бойовики-учасники донецького «Каскаду» не одержують обіцяних пільг. Також вони поскаржилися на низькі зарплати.



Працівникам Донецького металургійного заводу на окупованій території виплатили борги із заробітної плати за березень після втручання наглядового відомства. Після перевірки наглядових органів РФ зарплату отримали 3292 працівники заводу за березень 2024 року. Сума боргу становила 63 млн. рублів. Про причини заборгованості заводу не повідомляється.



На окупованій території Луганської області в ніч на 5 травня не діятиме комендантська година, запроваджена угрупованням «ЛНР». Послаблення не торкнеться окупованих Первомайська, Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька, а також Кремінського, Сватівського та Троїцького районів. Там комендантська година продовжуватиме діяти в раніше встановленому режимі.



За даними російського видання «Верстка», як мінімум 107 людей загинули , ще не менше сотні отримали тяжкі травми через злочини, які вчинили учасники війни в Україні, які повернулися до Росії.



В Україні замість статусу «обмежено придатний» запроваджено нові категорії згідно із законом №3621, який набуде чинності у травні. Придатні будуть поділені на такі категорії, залежно від ступеня функціональності. Але необхідно пройти повторний медогляд особам, які мали до цього відповідний статус.



Бойові дії



На окупованій території Донецької області двоє людей поранено, одна — загинула внаслідок обстрілів та спрацьовування мін.



Армія РФ окупувала два села на Донеччині, повідомляє український проект DeepState, посилаючись на ролики російських військових та відомості бійців ЗСУ. Йдеться про Семенівку та Соловйове. Зазначається, що Соловйове ще вчора було «під питанням», а вже сьогодні з'явилося відео із підняттям прапора РФ у північно-західній частині села.



У Білопіллі Сумської області внаслідок обстрілу одна жінка загинула , чотири особи отримали поранення. Пошкоджено приміщення медичного закладу, багатоповерхові та приватні будинки, торговий центр, приміщення банку, гаражні приміщення, автомобілі, трактор.



Українські розвідники знищили російський гелікоптер Ка-32 у Москві. Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалася РФ підтримки операцій російської окупаційної армії.

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