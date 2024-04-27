Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: Активне просування армії РФ на фронті. Нові категорії замість «обмежено придатний»

27 квітня 2024, 00:12

Головне за день: Активне просування армії РФ на фронті. Нові категорії замість «обмежено придатний»

Суспільство

 Бойовики оперативно-бойового тактичного формування «ДНР» «Каскад» поскаржилися російському президенту Володимиру Путіну на те, що їх підрозділ не вважається офіційним на території Росії. Через це бойовики-учасники донецького «Каскаду» не одержують обіцяних пільг. Також вони поскаржилися на низькі зарплати.

Працівникам Донецького металургійного заводу на окупованій території виплатили борги із заробітної плати за березень після втручання наглядового відомства. Після перевірки наглядових органів РФ зарплату отримали 3292 працівники заводу за березень 2024 року. Сума боргу становила 63 млн. рублів. Про причини заборгованості заводу не повідомляється.

На окупованій території Луганської області в ніч на 5 травня не діятиме комендантська година, запроваджена угрупованням «ЛНР». Послаблення не торкнеться окупованих Первомайська, Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька, а також Кремінського, Сватівського та Троїцького районів. Там комендантська година продовжуватиме діяти в раніше встановленому режимі.

За даними російського видання «Верстка», як мінімум 107 людей загинули , ще не менше сотні отримали тяжкі травми через злочини, які вчинили учасники війни в Україні, які повернулися до Росії.

В Україні замість статусу «обмежено придатний» запроваджено нові категорії згідно із законом №3621, який набуде чинності у травні. Придатні будуть поділені на такі категорії, залежно від ступеня функціональності. Але необхідно пройти повторний медогляд особам, які мали до цього відповідний статус.

Бойові дії

 На окупованій території Донецької області двоє людей поранено, одна — загинула внаслідок обстрілів та спрацьовування мін.

Армія РФ окупувала два села на Донеччині, повідомляє український проект DeepState, посилаючись на ролики російських військових та відомості бійців ЗСУ. Йдеться про Семенівку та Соловйове. Зазначається, що Соловйове ще вчора було «під питанням», а вже сьогодні з'явилося відео із підняттям прапора РФ у північно-західній частині села.

У Білопіллі Сумської області внаслідок обстрілу одна жінка загинула , чотири особи отримали поранення. Пошкоджено приміщення медичного закладу, багатоповерхові та приватні будинки, торговий центр, приміщення банку, гаражні приміщення, автомобілі, трактор.

Українські розвідники знищили російський гелікоптер Ка-32 у Москві. Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалася РФ підтримки операцій російської окупаційної армії.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
00:12
Головне за день: Активне просування армії РФ на фронті. Нові категорії замість «обмежено придатний»
22:53
Знищена Новомихайлівка — черговий «трофей» РФ, ще 4 шахти на Донбасі віддали «інвесторам»: дайджест окупації ►
22:27
Горлівку та Донецьк обстріляно: поранені двоє людей, одна — загинула
19:44
В окупованому Донецьку працівники заводу отримали зарплату лише після втручання прокуратури РФ
18:40
«ЛНР» назвала міста, де на Великдень не скасують комендантську годину
16:34
ЗС РФ перекидають важку техніку у захопленому Криму — АТЕШ
14:30
Росіяни намагаються оточити Часів Яр з флангів
14:10
В окупованому Донецьку чоловік підірвався на протипіхотній міні
11:33
Будівельників із Середньої Азії заселяють у відремонтовані будинки у захопленому Маріуполі
10:39
Росіяни 10 разів обстрілювали населені пункти Донецької області минулої доби
09:58
У New York Times пояснили, у чім небезпека захоплення Часового Яру росіянами
00:01
Двоє людей загинули під час обстрілу Донецька ввечері 25 квітня
23:20
Головне за день: У Красногорівці тривають бої. Військові РФ вбили цивільних на Херсонщині
17:10
Ще одного українського військового «ДНР» заочно «засудила»
16:47
На окупованих територіях у школах навчатимуть керувати дронами
16:02
Війскові РФ зняли відео на вогнетривкому заводі в Красногорівці
14:28
Двоє російських солдатів вбили п'ятьох людей на окупованій території Херсонської області
12:37
Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на автомобіль у Херсонській області
09:47
Війська РФ просунулися у Соловйове та Красногорівку Донецької області — DeepState
07:45
У Маріуполі зносять будинки та «кидають» на ремонтах — міськрада
усі новини
00:12
Головне за день: Активне просування армії РФ на фронті. Нові категорії замість «обмежено придатний»
23:37
Росія атакує Україну ракетами, у тому числі «Кинджалами»
22:53
Знищена Новомихайлівка — черговий «трофей» РФ, ще 4 шахти на Донбасі віддали «інвесторам»: дайджест окупації ►
22:27
Горлівку та Донецьк обстріляно: поранені двоє людей, одна — загинула
21:30
Війська РФ захопили Соловйове та Семенівку на Донеччині — відео
21:00
Бойовики донецького підрозділу поскаржилися Путіну: низькі зарплати та немає пільг
19:44
В окупованому Донецьку працівники заводу отримали зарплату лише після втручання прокуратури РФ
18:40
«ЛНР» назвала міста, де на Великдень не скасують комендантську годину
17:55
Замість «обмежено придатний» будуть інші статуси — Міноборони України
17:30
З двох київських лікарень терміново евакуювали людей через можливий удар російських військ
17:00
Російські окупанти скинули дрон на автомобіль: постраждали волонтери, які привезли гумдопомогу
16:43
З Костянтинівки повідомляють про вибухи: ймовірно, росіяни вдарили КАБами
16:34
ЗС РФ перекидають важку техніку у захопленому Криму — АТЕШ
15:53
Після виходу з-під варти Сольський повернувся до роботи міністра
15:40
На Запоріжжі фермери самотужки організовують розмінування полів, нерідко їм допомагають військові
15:33
ГУР України знищило російський вертоліт Ка-32 у Москві
15:25
Російські війська обстріляли Сумську область: є загибла та поранені
14:58
Норвегія передала Україні понад 84 мільйони євро військової допомоги
14:30
Росіяни намагаються оточити Часів Яр з флангів
14:10
В окупованому Донецьку чоловік підірвався на протипіхотній міні
усі новини
ВІДЕО
Знищена Новомихайлівка — черговий «трофей» РФ, ще 4 шахти на Донбасі віддали «інвесторам»: дайджест окупації ► Знищена Новомихайлівка — черговий «трофей» РФ, ще 4 шахти на Донбасі віддали «інвесторам»: дайджест окупації ►
26 квітня, 22:53
Російські окупанти перекидають важку техніку у Криму. Фото: АТЕШ ЗС РФ перекидають важку техніку у захопленому Криму — АТЕШ
26 квітня, 16:34
Трактор-демінер працює у Запорізькій області. Фото: кадр із відео На Запоріжжі фермери самотужки організовують розмінування полів, нерідко їм допомагають військові
26 квітня, 15:40
Нацпол оголосив підозру російському генерал-майору Мулюкіну за пограбування ЧАЕС. Фото: Нацполіція За пограбування Чорнобильської АЕС російському генерал-майору оголосили підозру
26 квітня, 12:36
ДБР розшукало тих, хто допомагав підозрюваним у розстрілі поліцейських Розстріл поліцейських на Вінниччині: ДБР викрило військових, які допомагали підозрюваним
26 квітня, 11:34
Завод у Красногорівці. Кадр із відео Війскові РФ зняли відео на вогнетривкому заводі в Красногорівці
25 квітня, 16:02

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір