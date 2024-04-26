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Росія атакує Україну ракетами, у тому числі «Кинджалами»

Оновлено
26 квітня 2024, 23:37

Росія атакує Україну ракетами, у тому числі «Кинджалами»

Росія запустила ракети по території України у п'ятницю ввечері. Під загрозою ударів центральні та західні регіони. Це слідує із повідомлень Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, було запущено кілька крилатих ракет.

Також повідомляється про пуск аеробалістичних ракет «Кинджал».

Запущені ракети постійно змінюють напрямок.

Зокрема, було запущено кілька крилатих ракет із акваторії Чорного моря.

Також повідомляється про пуск аеробалістичних ракет «Кинжал» з бортів літаків Міг-31К, які злетіли з аеродрому «Саваслейка».

Оновлено. Близько опівночі було оголошено відбій повітряної тривоги.

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