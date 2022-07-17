Зеленський пояснив рішення відсторонити Венедіктову та Баканова

Президент Володимир Зеленський заявив, що відсторонення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора та Івана Баканова з посади голови СБУ пов'язане з великим обсягом злочинів проти національної безпеки та зв'язків представників силових структур із спецслужбами Росії.



«Зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 провадженнях відповідним особам оголошено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави», — зазначив Зеленський у своєму відеозверненні у неділю ввечері.



Він додав, що «такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв'язків, зафіксованих між працівниками силових структур України та спецслужбами РФ, ставлять дуже серйозні питання відповідним керівникам». За словами Зеленського, «кожне з таких питань отримає належну відповідь».



«Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення з посади генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України», — нагадав Зеленський.