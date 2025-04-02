У Харкові постраждали 8 людей після масованої атаки росіян

Наслідки обстрілу Харкова російськими військами. Фото: ДСНС

Вісім людей постраждали внаслідок масованої атаки військ РФ на Харків. Про це сьогодні повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

За словами голови Харкова Ігоря Терехова, по місту було завдано 15 ударів безпілотниками.

«Зафіксовано влучання по двох цивільних підприємствах у Холодногірському районі. У виробничих будівлях виникли 3 пожежі площею 1000, 800 та 70 кв. метрів. За попередніми даними, внаслідок обстрілу 8 людей постраждали, з них 3 дітей. Усі отримали гостру реакцію на стрес. Крім того, пошкоджено поряд розташовані приватні житлові будинки. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки», — повідомили у ДСНС.