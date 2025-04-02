Сили ППО вночі збили 41 дрон над Україною — Повітряні сили

ППО збила 41 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія минулої ночі запустила по території України 74 дрони різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 41 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 2 квітня 2025 року (з 20:00 1 квітня) противник атакував 74 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим», — йдеться в повідомленні.







Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 41 ударний БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни.



Крім того, 20 безпілотників-імітаторів локаційно загублені (без негативних наслідків).



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