Росія готує масштабний наступ на сході України — ISW

Військові аналітики прогнозують масштабний наступ російських військ на сході України найближчими місяцями. Ілюстративне фото

Російська армія готується до масштабного наступу на сході України, створюючи десятикратну перевагу в силах. Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська продовжують нарощувати тиск на східному фронті України, прагнучи створити умови для захоплення Борової та Лиману у найближчі місяці. Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

За даними аналітиків, російська армія розширює свій плацдарм на північний схід від Лиману, використовуючи тактику послідовного нарощування сил. На деяких ділянках фронту співвідношення сил досягає 10:1 на користь Росії.

У звіті йдеться, що основною ударною силою угруповання виступають 144-а та 3-та мотострілецькі дивізії. При цьому, зазначає ISW, російські командири продовжують поповнювати особовий склад без ротації та виведення частин на відпочинок, що може свідчити про підготовку до широкомасштабного наступу.

Київ поки не коментував інформацію про можливий наступ росіян.