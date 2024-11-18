Зеленський приїхав до Покровська і подякував військовим за оборону

Зеленський відвідав Покровськ. Фото: телеграм українського президента

Президент України 18 листопада відвідав Покровський напрямок — один з найгарячіших на фронті. Зеленський зустрівся із українськими військовослужбовцями. Про це він написав у своєму телеграмі.



«Покровськ. Відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє місто. Поспілкувався з захисниками та відзначив нагородами», — зазначив глава держави.



За словами Зеленського, Покровський напрямок залишається напруженим, лише завдяки воїнам схід не окупований тотально Росією.



«Дякую воїнам за сміливість», — написав він.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 17 листопада, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та промислові будівлі.