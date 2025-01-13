На Покровському напрямку тривають бої, РФ наступала на Харківщині та Донбасі

Минулої доби війська Росії наступали на кількох напрямках у Харківській та Донецькій областях. Про це повідомляє ОСУВ «Хортиця».

«Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник проводив наступальні дії у Вовчанську та в районі Козачої Лопані. По нашім позиціям у Вовчанську ворог застосував важку вогнеметну систему "Солнцепьок"», - йдеться у повідомленні. За даними ЗСУВ «Хортиця» таки відбито.



На Куп'янському напрямку, за офіційними даними, російська армія штурмувала позиції сил оборони в районах Петропавлівки та Піщаного, а на Лиманському – неподалік населених пунктів Копанки, Ямполівка, Первомайське, Макіївка та Терни. Також зазначено, що противник успіху не мав.



«На Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував позиції сил оборони в Часовому Яру, в Торецьку та в районах Білої Гори, Ступочок та Щербинівки. На Покровському напрямку противник проводив наступальні дії в районах Єлизаветівки, Променю, Сухого Яру, Зеленого, Удачного, Надіївки, Ясенового та Андріївки», - рапортують у «Хортиці». Додаючи що бої тривають у Лисівці, Шевченку, Нововасильівці, Янтарному та Петропавлівці.



У силах оборони стверджують, що на Новопавлівському напрямку ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. За цю добу окупанти безуспішно атакували зміцнення ЗСУ в районах Зеленівки, Ненудного, Новосілки та Времівки.



Нагадаємо, проект DeepState заявляє, що російська армія просувається на Донбасі. Так захоплення нових позицій фіксується у Годинному Яру, Торецьку на Курахівському напрямку та одразу у кількох селах на Покровському напрямку.